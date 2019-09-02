Букмекери оцінили шанси Світоліної на вихід у півфінал US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна близька до того, щоб виграти US Open. Поки ж вона вийшла у чвертьфінал, де зустрінеться з британкою Йоханною Конта. Букмекери оцінили шанси кожної зі спортсменок на перемогу.

Нагадаємо, обігравши в 1/8 фіналу US Open американку Медісон Кіз, Світоліна встановила унікальне досягнення для України. І саме українка має більше шансів на перемогу. У цьому переконані букмекери.

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Прогноз Favorit

Вони приймають ставку на перемогу Світоліної з коефіцієнтом 1,50. Натомість на її суперницю – 2,60.

На те, що українка впорається за два сети – коефіцієнт 2,35. Натомість перемога у трьох сетах Світоліною оцінена в 3,50.

Прогноз Pari Match

У цій букмекерській конторі коефіцієнт на перемогу Світоліної становить 1,57. Дещо нижчий він і на те, що Йоханна Конта зуміє перемогти – 2,41.

Щодо перемоги у сетах, то 2:0 на користь українки має показник в 2,33. На те, що тенісистки таки зіграють всі три сети, а переможе Світоліна – 3,85.

Прогноз Marathon bet

Найвищий коефіцієнт на перемогу Світоліної в Marathon bet, однак він не дуже відрізняється від решти – 1,59. Перемога британки – 2,49.

Матч Еліни Світоліної у чвертьфіналі US Open відбудеться у вівторок, 3 вересня. Ймовірний початок зустрічі проти Йоханни Конти – 18:00. Переможець цієї пари зіграє з переможницею протистояння Серена Вільямс – Ван Цян.