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"Манчестер Юнайтед" втретє у сезоні переміг "Челсі", VAR скасував два голи лондонців – відео

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Челсі – Манчестер Юнайтед: результат та відео голів

У центральному матчі 26-го туру АПЛ "Челсі" вдома зазнав поразки від "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:2.

 

Челсі – Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Марсьяль, 45, Магвайр, 66

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"Манчестер Юнайтед" забив по голу у кожному таймі. На 45-й хвилині Ван-Біссака виконав чудовий навіс в штрафний, де Марсьяль головою підрізав м’яч під дальню штангу. "Червоні дияволи" подвоїли перевагу на 66-й хвилині, коли Магуайр також головою відправив м’яч у сітку після навісу Бруну Фернандеша.

"Челсі" мав кілька нагод змінити ситуацію на полі і навіть забив два голи, але арбітр двічі не зарахував взяття воріт після перегляду відеоповтору. Рефері спочатку відмінив гол Зуми, а потім Маунта.

"Манчестер Юнайтед" перемогою над "Челсі" піднявся на сьоме місце АПЛ, лондонці залишилися на четвертому.

У першому колі англійської Прем'єр-ліги матч також завершився перемогою "Манчестер Юнайтед" – 4:0. Також у цьому сезоні "Манчестер Юнайтед" вибив "Челсі" з Кубка англійської ліги, перемігши "синіх" у 1/8 фіналу з рахунком 2:1.

Челсі – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Манчестер Юнайтед Челсі
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