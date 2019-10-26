"Лестер" забив 9 голів "Саутгемптону" й встановив рекорд: результати 10 туру АПЛ й відео голів

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Чемпіонат Англії – огляд матчів 27.10.2019 – АПЛ
Результати 10 туру АПЛ / twitter.com/lcfc

У суботу, 26 жовтня, стартував черговий тур Англійської прем'єр-ліги, який подарував рекорд чемпіонату. "Лестер" розбомбив "Саутгемптон".

Саутгемптон – Лестер 0:9

Голи: Чілвел, 10, Тілеманс 18, Перес 19, 39, 57, Варді, 45, 59, 90+4, Меддісон, 85

Вилучення: Бертранд, 13

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Саутгемптон – Лестер відеоогляд матчу

Перемога "Лестера" над "Саутгемптоном" у матчі 10-го туру АПЛ стала найбільшою в історії вищого дивізіону Англії у гостьовому матчі. "Лестер" зумів відзначитись 9 разів, натомість не пропустив у свої ворота жодного м’яча.

 

Турнірна таблиця АПЛ

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт АПЛ Футбол
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