"Лестер" забив 9 голів "Саутгемптону" й встановив рекорд: результати 10 туру АПЛ й відео голів
У суботу, 26 жовтня, стартував черговий тур Англійської прем'єр-ліги, який подарував рекорд чемпіонату. "Лестер" розбомбив "Саутгемптон".
Саутгемптон – Лестер 0:9
Голи: Чілвел, 10, Тілеманс 18, Перес 19, 39, 57, Варді, 45, 59, 90+4, Меддісон, 85
Вилучення: Бертранд, 13
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Саутгемптон – Лестер відеоогляд матчу
Перемога "Лестера" над "Саутгемптоном" у матчі 10-го туру АПЛ стала найбільшою в історії вищого дивізіону Англії у гостьовому матчі. "Лестер" зумів відзначитись 9 разів, натомість не пропустив у свої ворота жодного м’яча.
Турнірна таблиця АПЛ
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