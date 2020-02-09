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Чемпіонат світу з біатлону: збірна України офіційно назвала склад

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Олена Підгрушна / GETTY IMAGES

Тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу, який пройде в італійському Антхольці з 13 до 23 лютого. Вакантні місця резервістів, які залишалися, зайняли Юлія Журавок та Руслан Ткаленко.

Тренерський штаб прийняв остаточне рішення щодо складу після закінчення гонок шостого етапу Кубка IBU. Юлія Журавок на Кубку IBU у мас-старті здобула бронзу.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

Склад збірної України

Жінки

  • Олена Підгрушна
  • Юлія Джима
  • Валя Семеренко
  • Віта Семеренко
  • Анастасія Меркушина
  • Юлія Журавок

Чоловіки

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергій Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Богдан Цимбал

Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
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