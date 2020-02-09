Чемпіонат світу з біатлону: збірна України офіційно назвала склад
Тренери збірної України затвердили заявку команди на чемпіонат світу, який пройде в італійському Антхольці з 13 до 23 лютого. Вакантні місця резервістів, які залишалися, зайняли Юлія Журавок та Руслан Ткаленко.
Тренерський штаб прийняв остаточне рішення щодо складу після закінчення гонок шостого етапу Кубка IBU. Юлія Журавок на Кубку IBU у мас-старті здобула бронзу.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди
Склад збірної України
Жінки
- Олена Підгрушна
- Юлія Джима
- Валя Семеренко
- Віта Семеренко
- Анастасія Меркушина
- Юлія Журавок
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергій Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цимбал
Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45.
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