Чемпіонат Європи з біатлону: Підручний виграв бронзову медаль
У Раубічах (Білорусь) розіграно перші медалі чемпіонату Європи з біатлону. Українець Дмитро Підручний виборов бронзову нагороду у суперспринті.
Результати гонки
1. Сергій Бочарніков (Білорусь)
2. Адам Вацлавик (Чехія)
3. Дмитро Підручний (Україна)
...
15. Руслан Ткаленко (Україна)
23. Артем Прима (Україна)
До теми: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися
Що таке суперспринт?
Вид біатлонної гонки, яка складається з двох самостійних стартів, що проводяться за один день: "Суперспринт – кваліфікація" та "Суперспринт – фінал".
У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 кілометри з двома вогневими рубежами.
На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6-х пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.
30 найкращих виходять у фінал. У фінал суперспринту чоловічої гонки пробилися троє українців – Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Артем Прима.
Через 1-4 години з моменту старту кваліфікації починається фінальна частина змагань. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п'ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.
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