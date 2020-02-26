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Чемпіонат Європи з біатлону: Підручний виграв бронзову медаль

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Чемпіонат Європи з біатлону / GETTY IMAGES

У Раубічах (Білорусь) розіграно перші медалі чемпіонату Європи з біатлону. Українець Дмитро Підручний виборов бронзову нагороду у суперспринті.

Результати гонки

1. Сергій Бочарніков (Білорусь)
2. Адам Вацлавик (Чехія)
3. Дмитро Підручний (Україна)
...
15. Руслан Ткаленко (Україна)
23. Артем Прима (Україна)

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

Що таке суперспринт?

Вид біатлонної гонки, яка складається з двох самостійних стартів, що проводяться за один день: "Суперспринт – кваліфікація" та "Суперспринт – фінал".

У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 кілометри з двома вогневими рубежами.

На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6-х пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.

30 найкращих виходять у фінал. У фінал суперспринту чоловічої гонки пробилися троє українців – Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Артем Прима.

Через 1-4 години з моменту старту кваліфікації починається фінальна частина змагань. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п'ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Дмитро Підручний Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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