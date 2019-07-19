Затверджено дати й час початку матчів стартових турів чемпіонату України
Затверджено дати й час першого кола чемпіонату України з футболу сезону 2019/20 років. Перший матч буде зіграно 28-го липня.
У першому турі чемпіонату України зійдуться полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря".
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1-й ТУР
28 липня (неділя)
"Ворскла" – "Зоря" 14:00
30 липня (середа)
"Десна" – "Львів" 19:00
"Колос" – "Маріуполь" 19:00
31 липня (середа)
"Олександрія" – "Шахтар" 19:00
"Дніпро-1" – "Олімпік" 19:00
"Карпати" – "Динамо" 19:30
До слова: Телепулу не буде: Українські клуби знову не змогли домовитися
2-й ТУР
3 серпня (субота)
"Маріуполь" – "Олександрія" 17:00
"Львів" – "Динамо" 19:30
"Десна" – "Ворскла" 19:30
4 серпня (неділя)
"Олімпік" – "Колос" 17:00
"Зоря" – "Дніпро-1" 19:30
"Шахтар" – "Карпати" 19:30
Формальний старт чемпіонату України в неділю, 28-го липня, дадуть донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Гранди українського футболу зійдуться у битві за Суперкубок України.