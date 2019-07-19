Затверджено дати й час початку матчів стартових турів чемпіонату України

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ЧС України 2019 - дата і час першого кола ЧС 2019 по футболу
Затверджено дати й час початку матчів стартових турів чемпіонату України / shakhtar.com

Затверджено дати й час першого кола чемпіонату України з футболу сезону 2019/20 років. Перший матч буде зіграно 28-го липня.

У першому турі чемпіонату України зійдуться полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря".

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1-й ТУР

28 липня (неділя)

"Ворскла" – "Зоря" 14:00

30 липня (середа)

"Десна" – "Львів" 19:00

"Колос" – "Маріуполь" 19:00

31 липня (середа)

"Олександрія" – "Шахтар" 19:00

"Дніпро-1" – "Олімпік" 19:00

"Карпати" – "Динамо" 19:30

До слова: Телепулу не буде: Українські клуби знову не змогли домовитися

2-й ТУР

3 серпня (субота)

"Маріуполь" – "Олександрія" 17:00

"Львів" – "Динамо" 19:30

"Десна" – "Ворскла" 19:30

4 серпня (неділя)

"Олімпік" – "Колос" 17:00

"Зоря" – "Дніпро-1" 19:30

"Шахтар" – "Карпати" 19:30

Формальний старт чемпіонату України в неділю, 28-го липня, дадуть донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Гранди українського футболу зійдуться у битві за Суперкубок України.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ворскла УПЛ
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