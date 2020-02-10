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"Чорноморець" офіційно підписав Сікорського, якого вигнали з клубу за поїздку в Росію

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Ігор Сікорський / ФК "Агробізнес"

Футболіст Ігор Сікорський офіційно став гравцем одеського "Чорноморця". Півзахисник змінив клубну прописку після того, як "Авангард" розірвав з ним контракт.

Причиною розірвання контракту між Сікорським та першоліговим "Авангардом" стала поїздка Ігоря в Росію.

До теми: Це історія всього нашого народу: Сікорський розповів про поїздку в Санкт-Петербург

В "Авангарді" заявили, що не можуть допустити, щоб їхні гравці їздили в Росію.

Сікорський, коментуючи скандал, заявив, що не поїхав би в Росію, якби знав про реакцію клубу та суспільства. У Сікорського в Росії живуть родичі.

На офіційному сайті "Чорноморця" Сікорський зазначений у складі головної команди. Півзахисник виступатиме під 7-м номером.

Також перехід Сікорського в "Чорноморець" підтверджує спеціалізований портал Transfermarkt. За його даними, угода між Ігорем та "моряками" розрахована до літа 2020 року.

Трансфер раніше підтвердив наставник "Чорноморця" Остап Маркевич.

  • У цьому сезоні Першої ліги Сікорський провів за "Агробізнес" 18 матчів, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.
  • Раніше нападник виступав за "Зорю", алчевську "Сталь", "Геліос", "Миколаїв", "Верес", "Гірник-Спорт" і латвійський "Даугавпілс".
  • Одеський "Чорноморець" також виступає у Першій лізі. Після 19 турів "моряки" перебувають на 10-й сходинці.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Чорноморець
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