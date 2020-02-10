"Чорноморець" офіційно підписав Сікорського, якого вигнали з клубу за поїздку в Росію

Футболіст Ігор Сікорський офіційно став гравцем одеського "Чорноморця". Півзахисник змінив клубну прописку після того, як "Авангард" розірвав з ним контракт.

Причиною розірвання контракту між Сікорським та першоліговим "Авангардом" стала поїздка Ігоря в Росію.

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В "Авангарді" заявили, що не можуть допустити, щоб їхні гравці їздили в Росію.

Сікорський, коментуючи скандал , заявив, що не поїхав би в Росію, якби знав про реакцію клубу та суспільства. У Сікорського в Росії живуть родичі.

На офіційному сайті "Чорноморця" Сікорський зазначений у складі головної команди. Півзахисник виступатиме під 7-м номером.

Також перехід Сікорського в "Чорноморець" підтверджує спеціалізований портал Transfermarkt. За його даними, угода між Ігорем та "моряками" розрахована до літа 2020 року.

Трансфер раніше підтвердив наставник "Чорноморця" Остап Маркевич.