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Даяна Ястремська зачарувала спокусливим фото в Instagram

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Даяна Ястремська / instagram.com/dayana_yastremskay

Друга ракетка України Даяна Ястремська виклала у соцмережах фотографії після фотосесії.

Та якщо на перший фотографіях дівчина була у плащі та платті, то цього разу на фото вона постала без них.

До слова: Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні

При цьому в підписі до фото Ястремська використала складені в молитві руки. А серед хештегів – appreciate (цінувати) та silence (тиша).

Варто відзначити, що це вперше Ястремська викладає настільки провокативне фото. До цього дівчина у соцмережах була більш стримана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#life#appreciate#girl#girlpower#instagood#mood#odessa#tennis#photooftheday#photoshoot#silence

Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Даяна Ястремська Теніс
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