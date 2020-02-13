Даяна Ястремська зачарувала спокусливим фото в Instagram

Друга ракетка України Даяна Ястремська виклала у соцмережах фотографії після фотосесії.

Та якщо на перший фотографіях дівчина була у плащі та платті, то цього разу на фото вона постала без них.

До слова: Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні

При цьому в підписі до фото Ястремська використала складені в молитві руки. А серед хештегів – appreciate (цінувати) та silence (тиша).

Варто відзначити, що це вперше Ястремська викладає настільки провокативне фото. До цього дівчина у соцмережах була більш стримана.