Даяна Ястремська зачарувала спокусливим фото в Instagram
Друга ракетка України Даяна Ястремська виклала у соцмережах фотографії після фотосесії.
Та якщо на перший фотографіях дівчина була у плащі та платті, то цього разу на фото вона постала без них.
До слова: Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні
При цьому в підписі до фото Ястремська використала складені в молитві руки. А серед хештегів – appreciate (цінувати) та silence (тиша).
Варто відзначити, що це вперше Ястремська викладає настільки провокативне фото. До цього дівчина у соцмережах була більш стримана.
сьогодні
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