"Десна" перемогла "Олімпік" в матчі чемпіонату України: відео

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Десна – Олімпік відео голів
Десна – Олімпік відео голів

Чернігівська "Десна" у матчі проти донецького "Олімпіка" в рамках 28-го туру чемпіонату України здобула важку перемогу.

Десна – Олімпік 2:1
Голи: Фаворов, 15, Філіппов, 48 – Матар, 51

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Чернігівська "Десна" три поспіль матчі не могла здобути перемогу. "Сіверяни" практично гарантували собі участь в наступному сезоні УПЛ, тому помітно збавили оберти. "Олімпік" же по завершенню сезону може вилетіти в Першу лігу, тому для донеччан кожен бал на вагу золота.

На правах господаря "Десна" більш активно розпочала гру. Чернігівці мали декілька нагод забити, але свою команду не підвів голкіпер "Олімпіка" Кринський. Але на 15 хвилині "сіверяни" свого досягли. Денис Фаворов скористався сумбуром у штрафному "Олімпіка" й вгатив м'яч у сітку воріт – 1:0.

На 26 хвилині екс-гравець "Олімпіка" Андрій Богданов міг забити своїй колишній команді. Півзахисник в один дотик потужно пробив з-за меж штрафного, але м'яч пролетів над поперечиною.

Десна – Олімпік – відео кращих моментів першого тайму

Відразу по перерві команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Філіппов реалізував вихід віч-на-віч з Кринським і зробив рахунок 2:0. Однак за три хвилини скоротив відставання Матар. Легіонер донеччан замкнув навіс ударом головою, відправивши м'яч у кут воріт.

Після обміну голами клуби дещо заспокоїлися й ініціативою володіли господарі, хоча саме "Олімпіку" потрібно було відіграватися. Втім, команди більше голів не забивали й практично не створили гострих моментів. Таким чином, "Десна" здобула звитягу й практично гарантувала собі участь в УПЛ у наступному сезоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Олімпік ФК Десна
Джерело: 24 канал
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