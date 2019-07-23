"Динамо" – "Брюгге": порівняльна інфографіка

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"Динамо" – "Брюгге"
"Динамо" – "Брюгге" / twitter.com/dynamokyiv

У вівторок, 6-го липня, "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" буде бельгійський клуб "Брюгге", з яким кияни ніколи до цього не грали.

Перший поєдинок відбудеться у Бельгії на стадіоні "Ян Брейдел". Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 13-го липня, на київському стадіоні НСК "Олімпійський".

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До гри проти "Брюгге" кияни проведуть три поєдинки. 28-го липня в Одесі "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" за Суперкубок України. 31 липня та 3-го серпня "біло-сині" зіграють два матчі чемпіонату України – проти "Карпат" та ФК "Львова" відповідно.

Матч проти бельгійського "Брюгге" стане для "Динамо" четвертим поспіль виїздом у новому сезоні.


Порівняння футболістів "Динамо" та "Брюгге": Інфографіка Спорт24


Порівняння "Динамо" та "Брюгге": Інфографіка Спорт24

Деталі матчу Ліги чемпіонів "Брюгге" – "Динамо" читайте на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів
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