"Динамо" – "Брюгге": порівняльна інфографіка
У вівторок, 6-го липня, "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" буде бельгійський клуб "Брюгге", з яким кияни ніколи до цього не грали.
Перший поєдинок відбудеться у Бельгії на стадіоні "Ян Брейдел". Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 13-го липня, на київському стадіоні НСК "Олімпійський".
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До гри проти "Брюгге" кияни проведуть три поєдинки. 28-го липня в Одесі "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" за Суперкубок України. 31 липня та 3-го серпня "біло-сині" зіграють два матчі чемпіонату України – проти "Карпат" та ФК "Львова" відповідно.
Матч проти бельгійського "Брюгге" стане для "Динамо" четвертим поспіль виїздом у новому сезоні.
Порівняння футболістів "Динамо" та "Брюгге": Інфографіка Спорт24
Порівняння "Динамо" та "Брюгге": Інфографіка Спорт24
Деталі матчу Ліги чемпіонів "Брюгге" – "Динамо" читайте на Спорт24.
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