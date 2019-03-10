"Динамо" розтрощило "Арсенал-Київ": відео

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Динамо - Арсенал Київ: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Динамо – Арсенал Київ: результат матчу та відео голів / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" у 21 турі чемпіонату України легко здобуло перемогу. "Біло-сині" на власному полі розгромили "Арсенал-Київ".

Динамо – Арсенал-Київ 4:0
Голи: Гармаш, 28, 39, Сідклей, 36, Циганков, 45+1 (пен.)

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"Динамо", яке на тижні програло "Челсі", прагнуло реабілітуватися в очах своїх вболівальників, однак і зекономити сили перед повторною грою з лондонцями. Відтак у цій грі не з'явилися Вербич, Кендзьора, Бойко, Сидорчук та Русин. "Арсенал-Київ" веде боротьбу за виживання, тому для "канонірів" будь-яке очко на вагу золота.

Перший момент у матчі виник саме в господарів поля. Шапаренко навісив на Бурду, а оборонець з вбивчої позиції не зміг відкрити рахунок у грі. Микита головою пробив повз ворота. "Арсенал" відповів не менш небезпечно. Орендований у "Шахтаря" Михайло Мудрик гостро виконав кутовий, який ледь не закінчився сухим листом, як у матчі "Ліверпуля".

Уже в середині першого тайму "біло-синім" вдалося розмочити рахунок. Після подачі зі штрафного головою м'яч у ворота "канонірів" переправив Денис Гармаш. Вдруге засмутив гостей бразилець Сідклей, який елегантно п'яткою не залишив шансів Роману Підківці – 2:0.

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Уже в першому таймі господарі зробили рахунок розгромним. Шапаренко віддав на Гармаша, якого ніхто не опікав у штрафному. Денис, мов на тренування оформив дубль. Четвертий гол перед перервою з пенальті забив Віктор Циганков. Це став 10 гол віце-капітана киян у цьому сезоні УПЛ.

По перерві "Динамо" заспокоїлося й грало на мінімальних обертах. Однак "Арсенал" не скористався розслабленістю "біло-синіх" та навіть не спромігся на гол престижу. Натомість "Динамо" змарнувало ще декілька нагод, щоб збільшити свою перевагу. Таким чином матч завершився впевненою перемогою господарів.

Динамо – Арсенал-Київ – відеоогляд матчу

"Динамо" за підсумками 21 туру набрало 47 очок і продовжує програвати "Шахтарю" сім балів. Наступний матч "біло-сині" проведуть проти донецького "Олімпіка".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ Динамо УПЛ
Джерело: 24 Канал
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