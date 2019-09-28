Динамо – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У неділю, 29 вересня, на "Динамо" очікує випробування в чемпіонаті командою "Дніпро-1". Букмекери оцінили шанси в новачка УПЛ відібрати очки в киян на їх полі.

Динамо – Дніпро-1. Прогноз

Це буде доволі цікавий матч. "Динамо" нарешті почало виходити з кризи, що підтвердили матчі проти "Мальме" у Лізі Європи та "Ворскли" у чемпіонаті. Але й "Дніпро-1" не такий простий суперник, тож може завдати чимало клопотів столичним футболістам.

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Особливої уваги варто приділити Владиславу Супрязі. Вихованець "Дніпра", він перейшов у "Динамо" в юному віці. Однак заграти там не зумів, натомість став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Але й це не переконало тренерський штаб "Динамо", і вони відправили його в оренду в "Дніпро-1". Там він вже забив три голи у п'яти матчах. При цьому що Сергій Булеца, який теж став чемпіоном, і теж виступає за "Дніпро-1" на права оренди, у цьому матчі не зіграє

Матч "Динамо" – "Дніпро-1" відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Однак букмекери не надто вірять у те, що підопічні Михайличенка зможуть відібрати очки в цьому матчі в "Динамо" – 1,18 на перемогу киян проти 17,00 на їх суперників.

Прогноз PariMatch

Їх експерти виставили на перемогу "Динамо" коефіцієнт 1,17. На перемогу "Дніпро-1" – 17,5. Нічия у матчі – 7,30.

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Вони очікують чималу кількість голів: ставка на "тотал матчу більше 2,5" – лише 1,60, натомість "тотал матчу менше 2,5" – 2,33.

Прогноз 1xbet

Тут перемога "Динамо" оцінена в 1,18. На їх суперників приймають з коефіцієнтом 17. Нічия – 7,3.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3" – 1,91, а "тотал матчу менше 3" – 1,83. При цьому забити вдасться лише одній команді. Ставка на те, що "обидві заб'ють" – 2,625, натомість що цього не станеться – 1,54.

Прогноз Favorit

Тут найменший коефіцієнт на "Динамо" та найбільший на "Дніпро-1" – 1,15 та 19,50 відповідно. Нічия – 7,75. При цьому букмекери навіть не приймають ставку на те, що "Динамо" не програє цей матч.