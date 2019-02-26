"Динамо" хоче придбати футболіста "Роми" до закриття трансферного вікна

22-річний хорватський центральний півзахисник "Роми" Анте Чоріч входить в сферу інтересів київського "Динамо".

Ідея цього трансферу з'явилася під час переговорів "Роми" з посередниками про можливий трансфер Віктора Циганкова, стверджує Calciomercatoweb.it.

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Столичний клуб готовий підписати 21-річного хорвата до кінця зимового трансферного вікна, але сам гравець не впевнений, що український чемпіонат буде хорошим варіантом для продовження кар'єри.

Анте перейшов у "Рому" минулого літа за 6 мільйонів євро із загребського "Динамо", однак поки що не може пробитися в основу команди – на його рахунку тільки 45 хвилин в офіційних матчах за "вовків".

Зараз Transfermarkt оцінює його в 7 млн євро. Трансферне вікно в Україні закривається 1 березня.

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