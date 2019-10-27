Динамо – Карпати: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Київське "Динамо" в неділю, 27 жовтня, прийматиме львівські "Карпати". Матч можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Домашні матчі в чемпіонаті України показує телеканал "2+2". Саме на ньому і буде трансляція матчу "Динамо" – "Карпати". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Карпати" можна на порталі FootballHub. Там теж трансляція розпочнеться о 17:00.

О 16:40 на youtube-каналі "Динамо" теж розпочнеться трансляція матчу проти "Карпат". Вона буде розширена і з коментарями зі стадіону.