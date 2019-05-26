Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Динамо – Львів: онлайн трансляція - дивитися матч - 26.05.2019
Динамо – Львів онлайн-трансляція / ПФК "Львів"

Київське "Динамо" грає матч проти ФК "Львів". Онлайн-трансляція матчу – на Спорт24.

Матч "Динамо" – "Львів" розпочнеться о 17:00.

До слова: Динамо – Львів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Нагадаємо, "Динамо" займає друге місце у чемпіонаті України, "Львів" посідає шосту сходинку. До кінця турніру жодна з команди не змінить свого місця.

Онлайн-трансляція Динамо – Львів

 

 

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Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол ФК Львів
Джерело: 24 канал
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