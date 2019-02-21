Соль вивів "Динамо" вперед у грі з "Олімпіакосом": відео голу
Іспанський нападник Фран Соль вивів "Динамо" вперед у матчі з грецьким "Олімпіакосом".
Динамо – Олімпіакос 1:0
Голи: Соль, 32
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Віталій Миколенко прострілив з флангу й Соль в один дотик переправив м'яч у сітку воріт греків – 1:0.
Відео голу Соля
Джерело: 24 Канал
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