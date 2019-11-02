"Динамо" принизливо поступилося "Кременчуку", "Донбас" неочікувано програв "Білому Барсу" в УХЛ

У Кременчуці місцевий хокейний клуб розгромив харківське "Динамо", а в іншому матчі "Білий Барс" неочікувано обіграв "Донбас".

Кременчук — Динамо 10:0 (1:0, 5:0, 4:0)

Дуже впевнено поєдинок почав голкіпер харків'ян Михайло Шевчук, який, не дивлячись на велику кількість атак від "містян", тримав міцно на замку свої ворота. Тільки під кінець періоду кременчужанам вдалося прошити Шевчука і відкрити рахунок в поєдинку — дебютним голом у матчі відзначився Тимур Гриценко.

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А ось друга двадцятихвилинка пройшла менш приємно для гостей "Айсберга" і більш результативно для господарів майданчика. У другому відрізку поєдинку кременчужани ще 5 разів відзначилися у воротах Михайла Шевчука — дублем відзначився Дмитро Созонов, а також по шайбі на свій рахунок записали Микола Кисельов, Олександр Пукс і Дмитро Орлов.

"Кременчук" і в третьому періоді не збавив обертів, продовживши повністю контролювати ситуацію на майданчику. Таким чином за останні 20 хвилин зустрічі у воротах харків'ян опинилося ще 4 шайби, що дозволило Дмитру Орлову оформити хет-трик, а Дмитру Созонову і Миколі Кисельову — дублі.

Підсумок матчу 10:0, шатаут Микити Гордюшина, третя розгромна поразка "динамівців" від «Кременчука» в поточному сезоні УХЛ, де "містяни" з 35 набраними очками продовжують лідирувати в турнірній таблиці.

Білий Барс — Донбас 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Матч у Білій Церкві можна віднести до статусу центрального, оскільки в останніх іграх підопічні Костянтина Буценка демонструють хорошу гру. Попри те, що у новому сезоні Української хокейної ліги — Парі-Матч ці команди зіграли між собою лише один поєдинок, який завершився впевненою перемогою "Донбасу" 6:0.

У другому поєдинку все було не просто для обох команд. І як потім з'ясувалося, все закінчилося гучною сенсацією.

У першому періоді ініціативою володіли донеччани, які змогли втілити свою перевагу лише на останній хвилині. Після кидка Олександра Матерухіна результативно на добиванні зіграв Євген Белухін — 1:0. Крім того, чотирма хвилинами раніше хокеїст "Донбасу" Ілля Коренчук під час пробиття булліта не зміг переграти воротаря "білих кішок".

Перші п'ять хвилин другого періоду можна сміливо занести в актив білоцерківців. В одній з атак вони здорово "підловили" донецьку команду, і Владислав Куцевич, вивалившись на побачення з Богданом Дяченко, зрівняли рахунок — 1:1.

Надалі ініціативою володіли гості, які повинні були за кількістю гольових моментів закидати як мінімум три шайби. Але неймовірні сейви у виконанні воротаря "барсів" Кучера, невміння до кінця реалізовувати моменти, а іноді й нефарт донеччан призвело до того, що лише за 50 секунд до кінцівки другої двадцятихвилинки Олександр Матерухін зміг точним кидком вивести "Донбас" знову вперед.

Здавалося, що третій період зустрічі стане заключним. Настільки донеччани змогли притиснути свого суперника до воріт, що перемога, здавалося, навіть з мінімальним рахунком, вже в кишені. Але, підопічні Костянтина Буценка з середини періоду змогли вирівняти гру, зрівняти рахунок (точним ударом відзначився Сергій Бабинець) та перевести зустріч в овертайм.

А далі "барси" створили чергову сенсацію туру. Владислав Куцевич, після передачі Артема Шиманського, з другого кидка переграв кіпера гостей Богдана Дьяченка. "Білий Барс" не лише здобув перемогу, але й оформив гучну сенсацію в УХЛ.