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"Динамо" продовжило контракт з двома молодими футболістами

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Богдан Лєднєв / ФК "Динамо"

21-річний український півзахисник Богдан Лєднєв і 18-річний український воротар Руслан Нещерет продовжили контракти з київським "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода з Лєднєвим розрахована до літа 2024 року. Нещерет ж затримається в "Динамо" ще на п'ять років.

Лєднєв на даний момент виступає в оренді за "Зорю", але після закінчення сезону повернеться в розташування киян, що віце-чемпіони України анонсували в грудні. Богдан в нинішньому сезоні зіграв у 21 матчі за "Зорю", забивши 10 голів і віддавши 3 результативні передачі. У грудні його визнали найкращим гравцем "Зорі" в минулому році.

У поточному сезоні Нещерет 5 разів потрапляв до заявки першої команди "Динамо" в матчах УПЛ і Кубка України, провів 7 матчів в чемпіонаті U-19 і 2 матчі в чемпіонаті U-21. На його рахунку також 6 матчів в Юнацькій Лізі УЄФА – 2 в минулому сезоні і 4 в нинішньому.

Команда Олексія Михайличенка перебуває на тренувальному зборі в Туреччині, де "біло-сині" вже зіграли внічию з "Легією" (1:1), обіграли "Нефтчі" (2:1), розгромили "Вардар" (0:4) та поступилися "Хайдуку" (0:1).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Динамо Спорт Новини Спорту
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