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"Динамо" вдома пропустило 12 шайб – відео розгрому з покером Бабинця і хет-триком Лєснікова

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"Динамо" програло "білому Барсу" / УХЛ

У вівторок, 28 січня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату УХЛ. У Харкові зустрілися місцевий МХК "Динамо" і білоцерківський "Білий Барс". А в Дружківці місцевий "Донбас" зіграв проти "Крижаних Вовків".

Динамо – Білий Барс 2:12 (0:3, 1:3, 1:6)

Матч у Харкові закінчився з принизливим рахунком 2:12. Відзначимо, що Сергій Бабинець по ходу матчу оформив покер, а Микита Лєсников записав на свій рахунок хет-трик. Також варто згадати, що асистентський пента-трик в активі Романа Благого, а ще три передачі віддав Володимир Алексюк.

Відеоогляд матчу Динамо – Білий Барс

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Донбас – Крижані Вовки 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Щодо матчу між "Донбасом" та "Крижаними Вовками", то там обійшлося без сенсації. Перший період закінчився бойовою "сухою" нічиєю, хоча господарі могли забивати як мінімум двічі, але "вовків" врятував каркас воріт. Та у другому періоді хокеїсти закинули двічі, а в третьому команди обмінялися результативними кидками.

Відеоогляд матчу Донбас – Крижані Вовки

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ХК Донбас ХК Білий Барс МХК "Динамо" ХК Крижані Вовки Хокей
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