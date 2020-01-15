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"Динамо" вирушило на перший тренувальний збір до Туреччини: як це було

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"Динамо" вирушило до Туреччини / ФК "Динамо"

У середу, 15 січня, футболісти "Динамо" відправилися на перший тренувальний збір в Туреччині.

Замість традиційної іспанської Марбельї кияни вирушили до Туреччини, де в останній раз проводили свої збори ще в 2003 році, саме під керівництвом нинішнього тренера.

До слова: "Динамо" виграло "справу Ярмоленка"

Напередодні вильоту головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко і генеральний директор "біло-синіх" Резо Чохонелідзе вшанували пам'ять жертв іранської авіакатастрофи українського літака.

Тренерський штаб на перший навчально-тренувальний збір взяв з собою 29 гравців.

"Біло-сині" пішли на зимову паузу на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Шахтаря" на 14 очок. Із Ліги Європи команда Олексія Михайличенка вилетіла, не зумівши подолати груповий етап.

Додамо, що "Динамо" продовжує участь у Кубку України. "Біло-сині" вийшли до чвертьфіналу турніру, де зіграють з "Олександрією".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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