"Динамо" впевненою перемогою завершило тренувальний збір в Іспанії: відео голів

Київське "Динамо" перемогло "Волеренгу" в заключному спарингу киян на зборах в іспанській Марбельї.

Динамо – Волеренга 2:1

Голи: Русин, 6, Кравченко, 39 – Фінне, 69

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За "біло-синіх" відзначилися Назарій Русин (6 хвилина) та Микита Кравченко (39). Єдине, на що спромоглися футболісти "Волеренги", так це на м'яч від Магнуса Гредема, який було забито на 69 хвилині.

Дивіться відео голів у матчі Динамо – Волеренга



На цьому збори для киян закінчилися. Вже 14 лютого "Динамо" проведе матч проти "Олімпіакоса" на виїзді в рамках плей-оф Ліги Європи, а 21 лютого зіграє матч-відповідь у Києві.

Всього за два збори кияни провели вісім спарингів: три перемоги, три нічиї та дві поразки.

Наразі кияни посідають другу сходинку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. В активі столичної команди 38 балів. Це на сім менше, ніж у донецького "Шахтаря".

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