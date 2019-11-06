Динамо (Загреб) – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" грає матч Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо". Онлайн-трансляція матчу 6 листопада – на сайті Спорт24.
Перед цим матчем в обох команд доволі неоднозначна ситуація. Обоє перемогли "Аталанту", програли "Манчестер Сіті", а матч між ними у Харкові закінчився внічию 2:2. Тож набравши по чотири очки, обидві команди ділять друге-третє місце у турнірній таблиці. Тож переможець цієї пари у матчі в Загребі буде головним претендентом на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (перше місце у групі, скоріш за все, займе "МанСіті").
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Перед цієї грою відбувся матч юнацьких команд. Мінімальну перемогу здобули футболісти "Динамо".
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