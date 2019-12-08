"Зоря" у видовищному матчі перемогла "Динамо", яке догравало вдесятьох: відео

Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" поступилося луганській "Зорі" в 17 турі української Прем'єр-ліги – 1:2.

Динамо – Зоря 1:2

Голи: Вербич, 22 – Михайличенко, 6, Хомченовський, 56

Вилучення: Кадар, 52 (Динамо)

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"Зоря" з перших хвилин пішла в атаку і могла відкрити рахунок вже на 2-й хвилині – Громов зліва увірвався в штрафну "Динамо" і зробив передачу на лінію воротарського на Кабаєва, який розстрілював ворота і потрапив у поперечину.

Все ж, луганчани змогли перевести свою стартову перевагу у забитий гол. На 6-й хвилині той же Громов отримав м'яч на лівому фланзі в гордій самоті, після чого відпасував на вхід до штрафної Михайличенку, який уклав Попова на замаху і пробив під Бойка – 0:1.

Після забитого м'яча "Зоря" продовжила пресингувати ворота "біло-синіх", вже і п'яти пішли в хід у штрафній "Динамо". Кочергін стріляв з лівого флангу, Громов промахнувся п'ятою, а Хомченовський відправив м'яч над поперечиною.

Однак, на 22-й хвилині рахунок у матчі став рівним. Кендзьора з правого флангу навісив точно на голову Вербичу, який знаходився між двома захисниками, і словенець пробив точно в кут – 1:1.

За 10 хвилин вже і "Динамо" могло виходити вперед. Попов дав відмінну передачу з-за меж штрафної і Вербич знову пробивав головою, а Шевченко зловив намертво м'яч після удару фактично в упор. Також у першому таймі можна відзначити момент киян, коли Циганков подав зі штрафного з лівого флангу, а Бесєдін головою відправив м'яч у верхній каркас воріт.

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У другій половині матчу події розгорнулися ще більш драматично для "Динамо". На 52-й хвилині другу жовту отримав Кадар за жорсткий прийом Громова на стегно в центрі поля і залишив свою команду у меншості.

А вже за 4 хвилини після цього "Зоря" вдруге у матчі вийшла вперед – Михайличенко зробив закид на хід Хомченовському, який увірвався в штрафну, на замаху обіграв Кендзьору і з кута воротарського завдав точного удару – 1:2.

На 72-й хвилині "Динамо" мало чудову нагоду зрівняти рахунок у матчі, але знову поперечина врятувала луганчан. Де Пена приклався головою після навісу Сидорчука від лівого кута штрафного і влучив у верхній каркас воріт Шевченка.

Також і "Зоря" під кінець матчу могла забити третій м'яч. Дальній удар Кочергіна змусив трястися верхній каркас воріт Бойка. Цікаво, що це влучання у поперечину стало четвертим у цьому поєдинку (по 2 у кожної команди).

Таким чином, "Зоря" вперше з 2017 року перемогла "Динамо" і з 34-ма очками піднялася на 2 сходинку УПЛ. "Біло-сині" опустилися на 4 місце (33 бали).

Динамо – Зоря відеоогляд матчу