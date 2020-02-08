Дієго Сімеоне – найвисокооплачуваніший тренер в Європі, Гвардіола – другий, Зідан лише п'ятий

Французька газета L’Équipe опублікувала рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів у топ-5 чемпіонатах Європи – Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Перше місце в рейтингу посів тренер іспанського"Атлетіко" Дієго Сімеоне. Його зарплата до сплати податків складає 3,6 мільйона євро в місяць. Варто відзначити. що ніхто з гравців "Атлетіко" стільки не заробляє.

До слова: У Мессі найбільша зарплата у футболі, Роналду отримує майже удвічі менше

На другому місці – тренер "Манчестер сіті" Пеп Гвардіола. Він отримує 1,94 мільйона євро до сплати податків.

Третє та четверте місце ділять ще два наставники англійських клубів – Жозе Моуріньо з "Тоттенхему" та Юрген Клопп з "Ліверпуля" щомісяця заробляють по 1,46 мільйона євро (теж до сплати податків).

Замикає першу п'ятірку Зінедін Зідан. Його оклад в мадридському "Реалі" – лише 1,4 мільйона євро на місяць. Дещо йому уступає тренер "Інтера" Антоніо Конте – 1,38 мільйона євро.

Новий тренер "Барселони" Кіке Сетьєн отримує лише 500 тисяч євро на місяць.

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