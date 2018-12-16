"Дніпро" виграв матч у чемпіона, відігравши відставання у 19 очок в останній чверті

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"Дніпро" обіграв "Мавпи"
"Дніпро" обіграв "Мавпи" / ФБУ

Справжню баскетбольну драму влаштували баскетболісти "Дніпра" та "Черкаських Мавп". Переможця цієї зустрічі довелося визначати лише в овертаймі, а господарі створили справжню сенсацію.

Дніпро – Черкаські Мавпи 92:87 ОТ (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)

"Дніпро" не надто вдало розпочав матч. Баскетболістів підводила результативність. Натомість "Мавпи" набирали очки. Тож вже після першої чверті були попереду на 8 очок.

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Друга та третя чверть мало що змінила у грі. За цей час різниця у рахунку стала двозначною, та господарям майданчика вдалося завдяки кидку за дуги перед четвертою чвертю скоротити її до 7 очок.

Невдовзі після початку останньої десятихвилинки "Мавпи" зробили ривок 0:8, збільшивши свою перевагу до 19 очок. Тож здавалося, що гості доведуть матч до перемоги. Та після цього "Дніпро" створив маленьке чудо – неймовірний ривок 21:0 і вже господарі були попереду. Та за 31 секунду до кінця основного часу Янг дальнім влучанням відновив рівновагу – 83:83. Мішула міг знову вивести "Дніпро" вперед, але схибив. Тож гра перейшла в овертайм. Там вже господарі свою перемогу не упустили.

Відтак "Дніпро" піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Черкаські Мавпи залишилися восьмими.

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Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Дніпро БК Черкаські Мавпи
Джерело: 24 Канал
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