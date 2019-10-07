Документальний фільм про Анатолія Ломаченка покажуть на кінофестивалі у Мілані

На фінальній стадії перебуває процес створення документального фільму про Анатолія Ломаченка – батька та тренера дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC та WBO Василя Ломаченка.

Режисером фільму "Папаченко" є Сергій Долбілов. За його словами, фільм буде готовий аж у лютому 2020 року. Тоді його покажуть на Міланському фестивалі спортивних фільмів.

"Прем'єрний показ буде пізніше. Я обов'язково зроблю анонс", – запевнив Сергій Долбілов.

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У фільмі про Анатолія Ломаченка розповідає як і його син Василь, так і Олександр Усик, який теж у нього тренувався. Сам Сергій Долбілов свого часу знімав документальні фільми про братів Кличків та Олександра Усика.

Анатолій Ломаченко – Папаченко

Анатолій Ломаченко – тренер з боксу. Тренує у Білгород-Дністровському. Грав провідну роль у підготовці національної збірної України з боксу. Зокрема готував збірну до Чемпіонату світу з боксу 2011 року, де Україна виборола першість, та до Олімпійських ігор 2012 року, де збірна посіла друге місце. За це був нагороджений званнями Кавалер ордену "За заслуги" III та II ступенів.



У 2016 році визнаний найкращим тренером світу за версією боксерського порталу SecondsOut. У 2017 – за версією Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс. У 2018 – тренер року за версією журналу The Ring.



У 2018 році Анатолій Ломаченко взяв участь у підготовці Олександра Усика до бою з Муратом Гассієвим, в результаті якого боксер став абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії.

Трейлер фільму "Папаченко"