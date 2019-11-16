"Донбас" здобув перемогу у другому матчі півфінальної серії Континентального кубка

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У суботу, 16-го листопада, у польському Кракові продовжилися півфінальні ігри Континентального Кубка, в якому бере участь і чемпіон України донецький "Донбас". У другому турі підопічним Сергія Вітера протистояв чинний чемпіон Казахстану "Бейбарис".

Бейбарис – Донбас 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Перший період, як і передбачалося по ходу гри, завершився бойовою нічиєю. Навіть не дивлячись на те, що першими шайбу закинули донецькі хокеїсти, перебуваючи в меншості (точним ударом відзначився Ілля Коренчук), гравці "Бейбариса" контролювали хід матчу і створили величезну кількість моментів, один з яких завершився взяттям воріт.

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Чемпіон Казахстану в першому відрізку поєдинку міг закидати, як мінімум, три шайби. Але, впевнена і надійна гра голкіпера "Донбасу" Степана Горячевських не дозволила "Бейбарису" завершити першу двадцятихвилинку в ролі переможця.

Переломним моментом в грі стали події, які розгорнулися в першій десятихвилинці другого періоду. Донецькі хокеїсти зуміли закинути три шайби, на, що суперник відповів лише однією. У "Донбасу" влучними кидками відзначилися двічі Ілля Коренчук та Віталій Лялька. За "Бейбарис" – Дерябін.

Варто відзначити, що після четвертої шайби тренер казахської команди змінив основного воротаря Артема Микушина на Дмитра Волошина, який зіграв надійніше, ніж його одноклубник.

Третій період – зоряний час воротаря Степана Горячевських, який здійснив більше десятка сейвів, а в заключні хвилини зіграв ще надійніше і впевненіше.

В принципі, остання двадцятихвилинка добре почалася для "Бейбариса". Вже на третій хвилині точний кидок Макарова від синьої лінії, дозволив казахам мінімально скоротити рахунок. Надалі – тотальна перевага "Бейбариса", якому протистояли гострі контратаки "Донбасу". В результаті, за півтори хвилини до кінця поєдинку, Євген Нікіфоров, скориставшись порожніми воротами, закинув п'яту переможну шайбу.

Підсумковий рахунок зустрічі – 5:3 на користь "Донбасу". І вже у неділю, 17-го листопада, донеччани о 20:00 зустрінуться з польською "Краковією", з якої поборються за вихід в Суперфінал турніру.

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Теги: Спорт Хокей ХК Донбас
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