Дуже хотілося, але не виходить, – Воронін про те, чому не став тренером у російському клубі

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін відмовився ввійти в тренерський штаб московського "Динамо". За цю команду форвард виступав у 2010-2012 роках.

За словами Вороніна, увійти у тренерський штаб російського клубу йому запропонував теперішній тренер московського "Динамо" Дмитро Хохлов.

"Я говорив з Дімою Хохловим на тему мого запрошення до тренерського штабу "Динамо". Ми з ним все обговорили, поговорили, але були причини, за якими я не можу в даний момент прийняти цю пропозицію, на жаль. Я не відмовився, але не можу зараз повністю присвятити себе цій роботі. Ми з Дімою говорили на цю тему багато разів. Мені приємно, що він хотів мене бачити в команді поруч з собою, я теж хотів би разом з ним попрацювати. У нас з ним схожі погляди, дуже хотілося, але на цьому етапі у мене не виходить", – заявив Воронін у коментарі "Чемпіонату".

Читайте також: "Ференцварош" Реброва й "Селтік" Шведа здобули розгромні перемоги в Лізі чемпіонів

При цьому нападник, який у складі національної збірної провів 74 матчі та забив 8 м'ячів (він виступав на Чемпіонаті світу 2006 року та Чемпіонаті Європи 2012 року) пообіцяв, що приїде на матч московського клубу. Хоча попередню гру, куди запрошували колишніх капітанів "Динамо" (Воронін теж носив капітанську пов'язку російського клубу), він пропустив.