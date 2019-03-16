Дві українки здобули індивідуальні нагороди на чемпіонаті світу з шахів

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Марія Музичук
Марія Музичук / wteams.astana2019.fide.com

Жіноча збірна Україна не надто вдало виступила на чемпіонаті світу з шахів, що фінішував в Астані. Однак українки не залишилися без медалей.

Нагороди українки здобули в особистому заліку. Львів'янка Марія Музичук стала срібним призером серед шахісток, які грали на першій дошці, а Інна Гапоненко з Херсона – бронзовим призером на четвертій дошці.

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Нагадаємо, що жіноча збірна України не зуміла фінішувати на призових місцях на чемпіонаті світу 2019 року. У останньому турі українки поступилися збірній Китаю, які й стали переможцями. Українки за очками поділили 3-4 місця з командою Грузії, однак за додатковим показником опинилися на четвертій позиції.

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Теги: Новини Спорту Спорт Шахи Марія Музичук
Джерело: 24 Канал
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