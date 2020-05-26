Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки: коли відбудеться перший бій
У 2020 році може відбутися один з найбільш очікуваних поєдинків десятиліття. Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа можуть визначити абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. Досі жоден боксер не володів усіма найпрестижнішими титулами в рамках хевівейту.
Джошуа і Ф'юрі проведуть два бої
Промоутер Едді Хірн, який співпрацює з Джошуа, в інтерв'ю BoxingScene заявив, що Тайсон проведе два поєдинки з Джошуа.
До речі Ф'юрі анонсував поєдинок з Джошуа: Це буде найбільший бій з часів зустрічі Льюїса з Бруно
Міркуючи про те, коли Ф'юрі завершить кар'єру професійного боксера, Хірн сказав, що Тайсона неможливо сприймати серйозно.
"Сьогодні він стверджує, що хоче битися з Ділліаном Уайтом за титул "діамантового" чемпіона WBC, а завтра він вже не бажає проводити цей бій", – сказав Хірн.
Він висловив думку, що Тайсон проведе два поєдинки з Джошуа, а потім піде з боксу.
"Я не можу говорити за Ф'юрі, але на той момент він буде дворазовим чемпіоном світу. Тайсон поб'ється за звання абсолютного чемпіона світу. Не думаю, що Ф'юрі буде так само голодний, як Джошуа. Ентоні хоче побити всіх претендентів", – зазначив глава Matchroom Boxing.
Коли відбудеться бій Джошуа з Ф'юрі
- На цей момент обидва боксери не можуть зустрітися, адже мають інших офіційних суперників, з якими повинні провести поєдинки у 2020 році.
- Джошуа 25 липня повинен зустрітися з Кубратом Пулєвим. Болгарський боксер – офіційний претендент на титул IBF.
- Разом з тим, Джошуа також повинен провести захист поясу WBO. Обов'язковим суперником британця є Олександр Усик.
- Натомість у планах Ф'юрі третій поєдинок з Деонтеєм Уайлдером. Американець активував опцію про реванш.
- Також Тайсон має офіційного претендента за версією WBC – Ділліана Уайта.
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