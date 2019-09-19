Екс-дружина Тимощука розповіла, як продала чоловіка в "Баварію" за 13 мільйонів доларів

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Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук / ФК "Зеніт"

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, як екс-гравець збірної України свого часу став гравцем "Баварії".

За словами Надії, саме вона вела переговори з працевлаштування Тимощука в мюнхенський гранд-клуб, які увінчалися підписанням контракту за 13 мільйонів євро.

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Насправді я через знайомих, через десяті руки вийшла на... водія одного з керівників "Баварії". Завдання було таким: між справою запитати, чи не буде клубу цікавий Тимощук, і передати контакти його представників. Так і зробила.

Незабаром ми отримали відповідь з Мюнхена, що там готові вести переговори. Тоді вже склали офіційний запит, все як годиться. Прилетіли в готель, де розмістилася "Баварія" на виїзді, і там зустрілися особисто з Хенессом і його помічниками. Ми прилітали на переговори ще разів п'ять і в підсумку прийшли до консенсусу,
– розповіла екс-дружина Тимощука в інтерв'ю "Советский спорт".

Процес розлучення Анатолія Тимощука з Надією Навроцькою розпочався ще у 2014 році. Але він триває і досі. При цьому процеси відбуваються у різних країнах. Один з них – у Німеччині. Саме у цій країні проти Анатолія Тимощука порушили дві кримінальні справи.

До слова, Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України за матчами в складі національної команди – 144.

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Теги: Футбол Спорт Баварія
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