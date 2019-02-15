Екс-гравець "Шахтаря" очолив одразу дві юнацькі збірні України

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Сергій Нагорняк очолив збірні України U-15 і U-19
Сергій Нагорняк очолив збірні України U-15 і U-19 / Фото з відкритих джерел

Федерація футболу підтвердила, що Сергій Нагорняк став наставником збірних України U-15 і U-19.

Контракт із тренером, який раніше працював асистентом Володимира Єзерського в юнацькій збірній України U-17, має бути укладено з 15 лютого 2019 року до 31 грудня 2020 року.

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Нагорняк сам грав за українську національну команду, провівши за збірну 14 матчів. На клубному рівні екс-футболіст виступав за "Дніпро", "Ворсклу", "Волинь", "Шахтар", "Металург" Запоріжжя, а також китайські та російські команди.

Збірна України U-19 в травні нинішнього року візьме участь в еліт-раунді відбору Євро-2019, а "жовто-синім" буде протистояти Бельгія, Сербія та Італія.

Свій перший і останній збір перед елітним раундом Євро-2019 юнацька збірна України U-19 розпочне 24 лютого. А вже 26-го й 28-го числа вона зіграє на виїзді два товариські матчі з однолітками з Ізраїлю.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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