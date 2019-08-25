Екс-гравця в американський футбол Баррі Беннетта застрелили у власному домі, підозрюють сина

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Ділан Беннетт підозрюється у вбивстві батьків
Ділан Беннетт підозрюється у вбивстві батьків

Колишнього гравця в американський футбол Баррі Беннетта та його дружину застрелили 19 серпня в їхньому будинку, розташованому в місті Лонг-Прері, штат Міннесота. У цьому злочині підозрюють їх сина.

63-літні Баррі та Керол Беннетт померли від кульових поранень. Жінці вистрелили у спину та тулуб декілька разів, у той час як чоловікові – у голову та тулуб. При цьому загинули вони 19 серпня, однак їх тіла виявили лише 21 серпня. У цьому злочині поліція підозрює їх сина – 22-літнього Ділана. Правоохоронці виявили його машину в будинку його батьків, а також порожню коробку для 9-мм пістолета і ящик для боєприпасів. Сам Ділан зник. 


Керол та Баррі Беннетти загинули

Агенти ФБР відстежили вбивцю, який втік з місця злочину, по геолокації стільникового телефону, а також за даними кредитки, йдеться в повідомленні шерифа округу Тодд. Ділан Беннетт був заарештований мексиканськими правоохоронними органами в одному з готелів Канкуна.

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ФБР екстрадує Беннетта назад до Міннесоти. Йому пред'явлено звинувачення за двома пунктами звинувачення у вбивстві другого ступеня. Причини та обставини даного злочину розслідуються, мотиви поки не названі.

У грудні Баррі Беннетт повідомив в офіс шерифа округу Тодд, що Ділан висловлював думки про вбивство батьків, коли перебував у психіатричній лікарні.

Баррі Беннетт 11 сезонів грав в американський футбол за команди NFL – New Orleans Saints (1978-1981), New York Jets (1981-1988) та Minnesota Vikings (1988).

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Теги: Спорт Кримінал Кримінальні новини
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