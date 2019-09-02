ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена

ФІФА оприлюднила імена претендентів на звання найкращого футболіста та футболістки сезону, а також наставників команд, голкіперів та вболівальників.

За звання найкращого гравця змагатимуться Ліонель Мессі (іспанська "Барселона" та збірна Аргентини), Вірджил ван Дейк (англійський "Ліверпуль" та збірна Нідерландів) та Кріштіану Роналду (італійський "Ювентус" та збірна Португалії). Саме ця трійка боролася і за звання найкращого гравця сезону від УЄФА. Переміг захисник "Ліверпуля" ван Дейк.

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Одразу два бразильські воротарі претендують на звання найкращого у своєму амплуа – Аллісон з "Ліверпуля" та Едерсон з "Манчестер Сіті". Третій претендент – німець Макс-Андре тер Штеген з "Барселони".

Щодо жінок, то тут серед претенденток дві американки – Алекс Морган з "Орландо" та Меган Рапіно з "Рейн". Також на нагороду претендує британка Люсі Бронз, яка грає у французькому "Ліоні". Вона виграла титул футболістки року від УЄФА.

На титул найкращої воротарки претендують дві спортсменки які влітку змінили команду – шведка Хедвіг Ліндал, яка перейшла з "Челсі" у "Вольфсбург" та голландка Сарі ван Вінендаал, що змінила "Арсенал" та мадридський "Атлетіко". Там, до слова, виступають і дві українки. Чилійка Крістіане Ендлер з ПСЖ теж серед претенденток.

Щодо тренерів, то у чоловічому футболі всі наставники представляють англійський чемпіонат. Але серед них жодного британця – іспанець Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), німець Юрген Клопп ("Ліверпуль") та аргентинець Маурісіо Почеттіно ("Тоттенхем").

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Претенденти на це звання серед жіночого футболу працюють з національними збірними – американка Джилл Елліс, британець Філ Невілл та голландка Саріна Вігман.

У ФІФА вшановують і відданих фанатів. І у кожного з претендентів особлива історія. Сільвія Грекко ходить на матчі бразильського "Палмейраса" зі своїм незрячим сином. Тож вона розповідає йому що відбувається на стадіоні, як грають команди. І стала певним символом "Палмейраса".

Ще один претендент – уругваєць Хусто Санчес. Зараз він підтримує команду "Рампла Хуніорс", при цьому що перед тим вболівав за їх конкурентів "Серро". Все через, що син Хусто Ніколас загинув в ДТП, коли повертався з матчу "Рампли". І в такий спосіб батько вирішив продовжувати справу сина. Він ходить на матч з прапором з написом "Ніко навіки присутній"

Також серед претендентів – фанати збірної Нідерландів на жіночому Чемпіонаті світу.

Варто відзначити, що Мессі може отримати одразу дві нагороди. Він претендує на звання автора найкращого голу сезону. Мова йде про його удар у ворота "Бетіса" 17 березня 2019 року. Два інші претенденти – Хуан Кінтеро з "Рівер Плейт" (гол у ворота "Расінга" 10 лютого 2019) та угорець Даніель Жорі, що забив за "Дербецен" у ворота "Ференцвароша", який тренує українець Сергій Ребров.

Визначення переможців відбудеться 23 вересня у Мілані. Проголосувати можна за посиланням.