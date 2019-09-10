Фортуна – Вольфсбург: прогноз букмекерів на чемпіонат Німеччини

62 Читать новость на русском

Перший суперник "Олександрії" у Лізі Європи набрав непоганих обертів на старті Бундесліги. Власне третя команди таблиці "Вольфсбург" у статусі фаворита вирушає в гості до "Фортуни" із Дюссельдорфа.

Матч проти "Фортуни" буде для "Вольфсбурга" генеральною репетицією перед сутичкою із "Олександрією". Четвертий тур Бундесліги вовки відкриють 13 вересня о 21:30.

Читайте також: Україна – Нігерія: прогноз букмекерів на товариський матч

Прогноз Marathonbet

На перемогу вовків коефіцієнт – 2,29. На господарів – 3,16, нічию оцінюють коефіцієнтом 3,66.

фортуна вольфсбург
Прогноз Marathonbet

З високою ймовірністю суперникам вдасться обмінятись голами – коефіцієнт 1,56. Хоча б одна не заб’є – 2,4.

олександрія фортуна вольфсбург
Прогноз Marathonbet

Додамо, офіційний сайт "Вольфсбурга" зганьбився, назвавши Леоніда Буряка тренером "Олександрії".

blog_ava
Перший пішов: у Раді на гарячому спіймали кнопкодава – відео
сьогодні
6083
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Бундесліга
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
сьогодні 16:25 Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
567
Нігерійські футболісти в Україні: тест
9 вересня 16:13 Нігерійські футболісти в Україні: тест
588
ФК "Львів" офіційно отримав нового тренера
сьогодні 12:50 ФК "Львів" офіційно отримав нового тренера
179
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3376
Рафаель Надаль переміг на US Open, обігравши у фіналі росіянина: відео
9 вересня 15:46 Рафаель Надаль переміг на US Open, обігравши у фіналі росіянина: відео
919
Новини
Більше новин
Залиште відгук