Фортуна – Вольфсбург: прогноз букмекерів на чемпіонат Німеччини
Перший суперник "Олександрії" у Лізі Європи набрав непоганих обертів на старті Бундесліги. Власне третя команди таблиці "Вольфсбург" у статусі фаворита вирушає в гості до "Фортуни" із Дюссельдорфа.
Матч проти "Фортуни" буде для "Вольфсбурга" генеральною репетицією перед сутичкою із "Олександрією". Четвертий тур Бундесліги вовки відкриють 13 вересня о 21:30.
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На перемогу вовків коефіцієнт – 2,29. На господарів – 3,16, нічию оцінюють коефіцієнтом 3,66.
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З високою ймовірністю суперникам вдасться обмінятись голами – коефіцієнт 1,56. Хоча б одна не заб’є – 2,4.
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Додамо, офіційний сайт "Вольфсбурга" зганьбився, назвавши Леоніда Буряка тренером "Олександрії".