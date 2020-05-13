Футболіст "Барселони" Матеус Фернандес захворів на коронавірус

Новачок "Барселони" Матеус Фернандес підхопив коронавірус. Футболіст зараз виступає на правах оренди у "Вальядоліді".

У крові 21-річного бразильця виявлені антитіла і, згідно з протоколом Ла Ліги, він самоізолювався і перебуває на карантині. Про це пише іспанське видання Mundo Deportivo.

До речі Одразу три європейські країни офіційно оголосили про відновлення футболу

Зазначається, що також недуга виявлена в іншого гравця "Вальядоліда" Оскара Плано.

Що відомо про Матеуса Фернандеса?

21-річний Фернандес є вихованцем бразильського "Ботафого", звідти перейшов в "Палмейрас" в 2019 році. У цій команді він зіграв 11 матчів, забивши один м'яч. Футболіст приєднається до "Барселони" 1 липня 2020 року. Взимку каталонці купили Фернандеса у "Палмейраса" за 7 мільйонів євро.



Матеус Фернандес в січні цього року був орендований "Вальядолідом", але через пандемію COVID-19 він так і не дебютував за іспанську команду.

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