Футболіст "Баварії" щиро розплакався на останній для себе прес-конференції: зворушливе відео

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Рафінья
Рафінья / twitter.com/HalaTransfers

Бразильський футболіст Рафінья по завершенню цього сезону офіційно покине мюнхенську "Баварію", відтак напередодні провів прощальну прес-конференцію.

"Баварія" вже зворушливо оголосила про те, що клуб покине французький легіонер Франк Рібері.

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Разом з Рібері "Баварію" покидають бразилець Рафінья та нідерландець Ар'єн Роббен. Для трьох футболістів клуб організував прощальні прес-конференції. Роббен та Рафінья поспілкувалися з журналістами 14-го травня.

Спілкування бразильця з медіа завершилося його сльозами. "Моя мати сказала мені, що я повинен подякувати всім. Моїм колегам по команді й всім співробітникам клубу", – сказав футболіст.

Після цього Рафінья обійняв своїх партнерів по команді, які прийшли його підтримати.

Рафінья приєднався до "Баварії" влітку 2011-го року. З мюнхенським грандом футболіст шість разів вигравав чемпіонат Німеччини, тричі Кубок Німеччини, стільки ж Суперкубок Німеччини. По одному разу Рафінья виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

У цьому сезоні бразилець разом з "Баварією" ще може виграти Бундеслігу та Кубок Німеччини.

Після виступів за "Баварію" Рафінья планує повернутися у Бразилію. Але наразі футболіст не називає клуб, в якому продовжить кар'єру.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Баварія
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