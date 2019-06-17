Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео

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Артуро Міна
Артуро Міна / /twitter.com/GoalTurkiye

Футболіст збірної Еквадору Артуро Міна відзначився автоголом у матчі на Копа Америка. У поєдинку проти Уругваю футболіст забив у власні ворота наприкінці матчу.

Уругвай у більшості перемагав Еквадор ще після першого тайму з рахунком 3:0.

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Після перерви уругвайці вирішили не знущатися із суперника, забиваючи голи. Однак покарати свою ж команду вирішив Міна.

Колишній футболіст "Рівер Плейт" курйозним ударом переправив м'яч у сітку воріт і встановив підсумковий результат 4:0 на користь Уругваю.

Завдяки цій перемозі Уругвай очолив групу C. Наступний матч уругвайці проведуть проти Японії, яку запросили на турнір. Еквадор спробує здолати чинних чемпіонів Копа Америки чилійців.

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Теги: Футбол Спорт
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