Захисник збірної України Олександр Караваєв офіційно став гравцем київського Динамо. Футболіст підписав контракт зі столичним клубом на 4 роки.

У "Динамо" 27-річний Караваєв виступатиме під 20-м номером.

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У київський клуб футболіст перейшов з луганської "Зорі". За неофіційною інформацією, трансфер Караваєва обійшовся "білj-синім" у 1,25 мільйона євро.

До слова, серйозні розмови про перехід Караваєва у "Динамо" почалися напередодні, адже він не полетів разом з "Зорею" на передсезонні збори у Словенію.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за "Зорю" у всіх турнірах 38 матчів, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 2,5 мільйона євро.

Окрім того, з "Динамо" у "Зорю" перейшов Богдан Михайліченко, який став повноправним гравцем луганців. Його контракт розрахований також на 4 роки.

Що відомо про кар'єру Караваєва?27-річний Караваєв є вихованцем донецьrого "Шахтаря". Проте, жодного поєдинку за "гірників" він так і не провів. На правах оренди Олександр виступав за "Севастополь", "Зорю" та турецьке "Фенербахче".



Влітку 2017-го "Зоря" викупила його у Шахтаря та підписала з ним трирічний контракт – до літа 2020 року.



Останнім часом Караваєв успішно виступає за збірну України. Він провів за "синьо-жовтих" 22 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.