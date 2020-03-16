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Футболіст "Монако" Фабрегас купив Range Rover одноклубнику, якому програв парі: кумедне відео

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Сеск Фабрегас / scoopnest.com

Ексфутболіст лондонського "Челсі" Сеск Фабрегас любить поспорити із воротарями та добре пам'ятає, що і кому обіцяв. Цього разу він програв аргентинському воротарю Віллі Кабальєро.

Футболіст "Монако" Сеск Фабрегас поділився історією у інстаграмі про подарований колишньому партнеру по команді Віллі Кабальєро Range Rover. Правда, подарований іспанцем автомобіль виявився не на ходу.

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Іспанець мав подарувати воротареві Range Rover. Обіцянку гравець дотримав, правда вартість автомобіля склала всього 1050 євро. Також машина була не тільки не на ходу, а й розбита.

Фабрегас вирішив провести до автомобіля воротаря прикривши тому голову рушником, щоб зробити справжній подарунок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So, after a player already told the story to the press of what happened one day in 2018 and many people asked me if it’s true, there we go. Many times for many years after training, I stay a little bit longer to take some penalties. I always made little bets with the goalkeepers to put a bit of spice into the challenge. For some reason, I never really missed one. So one day i got too confident and it got a of out of hand. It was Willy Caballero’s turn and I told him that if he saved it I’d get him a Range Rover. Unfortunately for me, he saved it in front of the whole team so you can imagine how it went... I went from feeling the most confident, to feeling the most stupid guy on earth . Everybody obviously was shouting and laughing that I had to pay my debt. I went to a scrapyard and I found a destroyed Range Rover that couldn’t be used at all for £950 so I said, you know what? I’ll get that. The next day they brought it to the training ground and well... I’ll show you the rest on a video. The lesson of the story is: Don’t bet at all at any cost. @willycaba

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

Прокоментував цю ситуацію і сам Сеск Фабрегас під відео: "Багато разів протягом багатьох років я залишався після тренування, щоб виконувати пенальті. Я був дуже впевнений в собі, і ситуація прямо слова вийшла з-під контролю. Настала черга Віллі Кабальєро, і я сказав йому, що якщо він відіб'є мій удар, я подарую йому Range Rover. На жаль для мене, він відбив цей удар. Я пішов на звалище і знайшов там розбитий Range Rover, який ніяк не можна було використовувати, і купив його. На наступний день його привезли на тренувальну базу. Урок цієї історії: не робіть ставок. Ні на яку суму".

Додамо, що лідера "Монако" Фабрегаса позбавили водійських прав за перевищення швидкості. Футболіст швидше за все покине французький клуб вже у найближче трансферне вікно. Клуб незадоволений вимогами футболіста на рахунок його зарплати.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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