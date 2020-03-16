Футболіст "Монако" Фабрегас купив Range Rover одноклубнику, якому програв парі: кумедне відео

Ексфутболіст лондонського "Челсі" Сеск Фабрегас любить поспорити із воротарями та добре пам'ятає, що і кому обіцяв. Цього разу він програв аргентинському воротарю Віллі Кабальєро.

Футболіст "Монако" Сеск Фабрегас поділився історією у інстаграмі про подарований колишньому партнеру по команді Віллі Кабальєро Range Rover. Правда, подарований іспанцем автомобіль виявився не на ходу.

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Іспанець мав подарувати воротареві Range Rover. Обіцянку гравець дотримав, правда вартість автомобіля склала всього 1050 євро. Також машина була не тільки не на ходу, а й розбита.

Фабрегас вирішив провести до автомобіля воротаря прикривши тому голову рушником, щоб зробити справжній подарунок.

Прокоментував цю ситуацію і сам Сеск Фабрегас під відео: "Багато разів протягом багатьох років я залишався після тренування, щоб виконувати пенальті. Я був дуже впевнений в собі, і ситуація прямо слова вийшла з-під контролю. Настала черга Віллі Кабальєро, і я сказав йому, що якщо він відіб'є мій удар, я подарую йому Range Rover. На жаль для мене, він відбив цей удар. Я пішов на звалище і знайшов там розбитий Range Rover, який ніяк не можна було використовувати, і купив його. На наступний день його привезли на тренувальну базу. Урок цієї історії: не робіть ставок. Ні на яку суму".

Додамо, що лідера "Монако" Фабрегаса позбавили водійських прав за перевищення швидкості. Футболіст швидше за все покине французький клуб вже у найближче трансферне вікно. Клуб незадоволений вимогами футболіста на рахунок його зарплати.

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