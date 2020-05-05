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Футболіст "Шальке", який вважався загиблим, виявлений живим

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Хіаннік Камба
Хіаннік Камба / WAZ FotoPool

Колишній захисник німецького клубу "Шальке" Хіаннік Камба вважався загиблим з 2016 року. Однак футболіст нещодавно був виявлений живим.

Як повідомляє Bild, офіційно смерть Хіанніка була зафіксована у 2016 році. Вважалося, що футболіст розбився в автокатастрофі.

До речі Бундесліга першою відновлює футбольний сезон

Тепер з'ясувалося, що це неправда. Зараз 33-річний Камба проживає з сім'єю в німецькому регіоні Рур.

Передбачається, що гравець інсценував власну смерть заради страхових виплат. Німецька прокуратура вже проводить розслідування щодо дружини захисника.

Її звинувачують в наданні фальшивих документів про смерть чоловіка.

Що відомо про Камбу? Вихованець "Шальке", виступав за молодіжну команду гельзенкірхенців. З 2008 до 2015 року Хіаннік грав за клуби в нижчих дивізіонах Німеччини.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шальке
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