Футболіст збірної України через скандал не отримав золоту нагороду чемпіонату Угорщини

Гравець збірної України Іван Петряк, який зі скандалом перейшов з угорського "Ференцвароша" в "МОЛ Віді", не отримав золоту медаль переможця чемпіонату Угорщини.

Агент Івана Петряк Іван Пироженко повідомив, що українець залишився без медалі за перемогу в чемпіонаті Угорщини у складі "Ференцвароша".

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Команда зібралася попрощатися з Іваном Петряк. Прикро, звичайно, що забивши третину всіх голів у цей чемпіонський рік, ми опинилися без медалей... Але це життя, і воно триває. Браво команда. Це був неймовірний рік,

– написав Іван Пироженко в Instagram.

25-річний Петряк забив 6 голів і зробив 11 результативних передач у 28 матчах чемпіонату Угорщини.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

Президент угорського клубу "Ференцварош" Габор Кубатієв заявив, що "Шахтар" продав Петряк у "МОЛ Віді" за 1,5 млн євро.

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