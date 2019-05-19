Футболіст збірної України через скандал не отримав золоту нагороду чемпіонату Угорщини

103 Читать новость на русском
Іван Петряк
Іван Петряк / twitter.com

Гравець збірної України Іван Петряк, який зі скандалом перейшов з угорського "Ференцвароша" в "МОЛ Віді", не отримав золоту медаль переможця чемпіонату Угорщини.

Агент Івана Петряк Іван Пироженко повідомив, що українець залишився без медалі за перемогу в чемпіонаті Угорщини у складі "Ференцвароша".

Читайте також: Футболіст збірної України отримував серйозні погрози від клубу

Команда зібралася попрощатися з Іваном Петряк. Прикро, звичайно, що забивши третину всіх голів у цей чемпіонський рік, ми опинилися без медалей... Але це життя, і воно триває. Браво команда. Це був неймовірний рік,
– написав Іван Пироженко в Instagram.

25-річний Петряк забив 6 голів і зробив 11 результативних передач у 28 матчах чемпіонату Угорщини.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

Президент угорського клубу "Ференцварош" Габор Кубатієв заявив, що "Шахтар" продав Петряк у "МОЛ Віді" за 1,5 млн євро.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Мадонна спровокувала гучний скандал своїм виступом на Євробаченні-2019
сьогодні
3715
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
сьогодні 14:00 Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
215
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 129
Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео
сьогодні 12:35 Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео
290
Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
18 травня 21:05 Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
798
Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
18 травня 16:12 Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
499
Новини
Більше новин
Залиште відгук