Футбольний клуб з Уханя через три місяці повернувся до рідного міста: відео

Гравці футбольного клубу "Ухань Чжоер" повернулися в місто Ухань, який став осередком поширення коронавірусу COVID-19. У Китаї почали знімати обмеження на переміщення.

Футболісти були змушені покинути Ухань в січні через загрозу зараження коронавірусною інфекцією. 19 квітня гравців на залізничній станції міста зустрічали вболівальники в медичних масках.

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Вболівальники голосно співали фанатські пісні і дарували футболістам букети квітів. Гравці у відповідь піднімали великі пальці.

За останніми даними, в світі зафіксовано 2,3 млн випадків зараження коронавірусом. Від нього померло понад 160 тисяч осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 600 тисяч чоловік.



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