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Футбольний клуб з Уханя через три місяці повернувся до рідного міста: відео

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Футболісти "Ухань Чжоер" / instagram.com/wuhanzallfc

Гравці футбольного клубу "Ухань Чжоер" повернулися в місто Ухань, який став осередком поширення коронавірусу COVID-19. У Китаї почали знімати обмеження на переміщення.

Футболісти були змушені покинути Ухань в січні через загрозу зараження коронавірусною інфекцією. 19 квітня гравців на залізничній станції міста зустрічали вболівальники в медичних масках.

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Вболівальники голосно співали фанатські пісні і дарували футболістам букети квітів. Гравці у відповідь піднімали великі пальці.

За останніми даними, в світі зафіксовано 2,3 млн випадків зараження коронавірусом. Від нього померло понад 160 тисяч осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 600 тисяч чоловік.

симптоми коронавірусу
Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Спорт Новини Спорту Футбол Китай
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