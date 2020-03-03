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Футбольні матчі в Англії можуть відбутись без глядачів

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Футбольні матчі в Англії можуть відбутись без глядачів / twitter.com/manutd

Керівники футбольної влади провели засідання щодо проведення матчі за закритими дверима. Причиною такої дискусії стало швидке поширення коронавірусу у світі.

Як повідомляє The Times, очільники Футбольної асоціації Англії (FA), Прем'єр-ліги та англійської Футбольної ліги (EFL) в Англії оцінили заходи, які зменшать поширення епідемії нового коронавірусу.

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Розглядається варіант, при якому матчі чемпіонату та кубка Англії проведуть без глядачів, проте, вболівальники зможуть переглянути абсолютно усі поєдинки по телебаченню. Таке рішення дозволить зменшити поширення захворюваності коронавірусом серед людей. 

Додамо, що вже багато спортивних подій були скасовані та перенесені на інші дати через спалах коронавірусу.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на 3 березня перевищила 90 тисяч осіб.

В епіцентрі епідемії коронавірусу – Китаї, кількість інфікованих збільшується повільніше і становить 80 тисяч чоловік (125 за останню добу), загинули майже 3 тисячі осіб (за добу 31 загиблий).

Також кількість людей, які вилікувалися від коронавірусу збільшилася до 48 тисяч осіб (за добу трохи більше 3 тисяч з них).


Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Футбол Спорт
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