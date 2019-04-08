Футбольний арбітр освідчився дівчині прямо посеред матчу: зворушливе відео

Зворушливий момент стався перед матчем четвертої румунської ліги між командами "Орадя" і "Діосіг". Арбітр Маріуш Матіца зробив пропозицію своїй дівчині Гьоргі Думі, яка також є футбольним суддею.

Коли команди визначилися з воротами, 22-річний Маріуш підійшов на поле до Гьоргі встав на одне коліно і зробив пропозицію руки та серця.

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"Чи станеш ти моєю дружиною", – запитав Матіца на очах усього стадіону і гравців обох команд, які зустріли його вчинок оплесками. Дума не стримала сліз і відповіла на пропозицію згодою.

Футбольний арбітр зробив пропозицію дівчині прямо на полі: дивіться відео

22-річний Матіца і 21-річна Дума знаходяться у відносинах вже протягом трьох років. Вони познайомилися, коли їх призначили працювати на одному з матчів. За словами Матіци, він попросив дівчину, яка раніше займалася легкою атлетикою, допомогти йому з розробкою спринтерської тактики.

Раніше Спорт 24 писав, що італійський боксер Карміне Томмазоне зробив пропозицію руки і серця дівчині після того, як зазнав поразки від мексиканця Оскара Вальдеса в титульному бою в США.

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