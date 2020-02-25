Ф'юрі можуть позбавити 33 мільйонів доларів гонорару за бій проти Уайлдера через дивний вчинок

Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Уайлдера та завоював титул чемпіона за версією WBC у важкій вазі. А разом з ним і гонорар в 33 мільйони доларів. Однак боксер може і не отримати цих грошей.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Уайлдера технічним нокаутом в сьомому раунді. А під час бою спробував на смак кров суперника – лизнув його за закривавлену шию.

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За словами промоутера Ріка Міріджиана, Атлетична комісія штату Невада поки утримує виплату гонорару в 33 мільйони доларів Ф'юрі саме через цей вчинок. Тож поки його не розглянуть, британець не отримає своїх грошей.

Варто нагадати, що американські атлетичні комісії часто не виплачують гонорари одразу, коли під час бої виникають схожі ситуації. Перед тим в схожу ситуацію потрапив український боксер Іван Редкач. Під час бою проти Денні Гарсії він вкусив суперника. Сам укус був не сильний, і суддя не помітив цей епізод. Однак Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила покарати українця. Його дискваліфікували на один рік, а також наклали штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Також покарання передбачало, що боксер відмовиться від гонорару за цей бій на користь комісії. Та згодом дискваліфікацію Івану Редкачу було скорочено до шести місяців. Також йому дозволили отримати гонорар за бій – 300 тисяч доларів. Однак штраф у 10 тисяч доларів залишили в силі.

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