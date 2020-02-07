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Гімнастка Олександра Солдатова лежить у психіатричному відділенні

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Олександра Солдатова / rsport.ria.ru

Російська гімнастка Олександра Солдатова продовжує перебувати у московській лікарні. Титулована росіянка лежить у психосоматичному відділенні НДІ Скліфосовського.

"РИА Новости" повідомляють, що відвідувати спортсменку все ще не можна. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

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Вона лежить в психосоматичному відділенні, стан середньої тяжкості, температура 36,6. Відвідин не буває, тільки передачі та бесіди з лікарем,
– сказали в лікарні.

Що відомо про спробу суїциду Солдатової

У четвер з'явилася інформація, що Солдатова госпіталізована начебто після спроби суїциду. За інформацією ЗМІ, спортсменка самостійно прийшла в найближчу до її дому лікарню.

Спершу Telegram-канал Mash повідомляв, що по дорозі в лікарню дівчину запитали, навіщо вона це зробила. На це Олександра відповіла: "Нерозумно зробила. Відразу після цього злякалася і пішла в лікарню".

Пізніше тренерка Солдатової Анна Д'яченко, а потім і сама спортсменка виступили із заявами, спростувавши інформацію про спробу накласти на себе руки.

За словами спортсменки, вона порізалася під час приготування сніданку. "А тут пишуть такий кошмар: вени, порізала, який жах. Насправді у мене просто немає слів", – сказала Солдатова.

Також у дівчини була діагностована булімія – розлад прийому їжі, коли людина стурбована контролем маси свого тіла. У гімнастиці це поширене явище.

Хто така Солдатова?

Російська гімнастка, членкиня збірної команди Росії, триразова чемпіонка світу в командному заліку (2014, 2015, 2018).

Чемпіонка світу у вправі зі стрічкою (2018), триразова чемпіонка Європи в командному заліку (2015, 2017, 2019).

Чемпіонка Росії в індивідуальному багатоборстві (2016), бронзова призерка чемпіонату Росії з художньої гімнастики (2014 року) в багатоборстві.

Солдатова пропустила вересневий чемпіонат світу 2019 у Баку. Перед цим 21-річна спортсменка втратила свідомість на етапі Кубка виклику в Португалії і не змогла завершити виступ на турнірі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії Художня гімнастика
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