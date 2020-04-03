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Гол десятиріччя: божевільному удару Роналду в Лізі чемпіонів вже два роки – відео

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Кріштіану Роналду / GETTY IMAGES

3-го квітня 2018 року зірковий футболіст Кріштіану Роналду забив один з найкрасивіших голів у кар'єрі. Виступаючи ще за "Реал", португалець засмутив свою майбутню команду – "Ювентус".

Шляхи "Ювентуса" та "Реала" перетнулися на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Перша гра відбувалася у Турині 3-го квітня.

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Мадридський клуб відкрив рахунок уже на третій хвилині. "Вершкових" вивів вперед все той же Роналду.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. А на 64 хвилині Роналду подвоїв перевагу своєї команди.

Кріштіану ножицями замкнув навіс у штрафний і забив дивовижний гол.

Відео голу Роналду

До завершення матчу "Реал" провів ще один гол і здобув перемогу.

У повторній зустрічі на "Сантьяго Бернабеу" іспанці зазнали поразки 3:1. "Ювентус" перемагав 3:0 і був близький, щоб перевести матч в овертайм.

Але на останніх секундах гри арбітр Майкл Олівер прийняв скандальні рішення: він вилучив воротаря "Юве" Буффона та призначив пенальті.

Удар з позначки реалізував Роналду та вивів "Реал" у наступний раунд.

У тому сезоні мадридці втретє поспіль виграли Лігу чемпіонів. У фіналі в Києві "вершкові" здолали "Ліверпуль".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Спорт Футбол Ювентус Реал Кріштіану Роналду
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