Мілевський знову забив за "Динамо", команда знаходиться в кроці від чемпіонства: відео

Гравець брестського "Динамо" Артем Мілевський відзначився голом у матчі 28-го туру чемпіонату Білорусі проти "Іслочі" – 1:1.

На 23-й хвилині Мілевський вивів свою команду вперед, але через 10 хвилин господарі відновили статус-кво.

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Зазначимо, що "Динамо-Брест" в разі перемоги міг відірватися від БАТЕ і солігорського "Шахтаря" настільки, що суперники вже б не наздогнали лідера.

В останніх двох турах "Динамо-Брест" зіграє проти "Вітебська" і мінського "Динамо", там і вирішиться доля золотих медалей чемпіонату Білорусі.

До слова, у нинішньому сезоні Мілевський зіграв 24 матчі, в яких забив 5 голів і віддав 6 гольових передач.

Нагадаємо, в складі "Динамо-Брест" серед українців також грають захисник Євген Хачеріді, півзахисник Олександр Нойок та форвард Олексій Хобленко.

Відео голу Мілевського

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