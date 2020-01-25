Зірваний бій українця через коронавірус, перша поразка "Динамо" та інші новини спорту 24 січня

24 січня трапилося чимало подій у світі спорту: бій Віктора Постола скасували, "Арсенал" запропонував нові умови "Шахтарю" по Матвієнку, а "Динамо" продасть нападника в Японію. Про найцікавіше – читайте у огляді Спорт24.

Бій Віктора Постола в Китаї скасували через спалах коронавірусу

Український боксер Віктор Постол не проведе бій проти Хосе Карлоса Раміреса в Китаї. Причиною стало поширення коронавірусу у цій країні.

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Бій, який був запланований на 1 лютого на китайському острові Хайнань, буде перенесено, озвучили промоутери з Top Rank. У повідомленні компанії вказано. що дата та місце бою Постол – Рамірес буде визначена згодом.

"Арсенал" запропонував нову угоду "Шахтарю" щодо Миколи Матвієнка

Лондонський "Арсенал" намагається переманити до своїх лав захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Миколу Матвієнка. Однак платити суму трансферу, яку бажає отримати "Шахтар", "каноніри" не мають наміру.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що "Арсенал" хоче купити Матвієнка, "гірники" виставили на нього цінник у 30 мільйонів фунтів. Однак платити такі гроші одним платежем у лондонському клубі не хочуть.

Тепер "Арсенал" запропонував "Шахтарю" іншу схему переходу гравця. Спочатку "каноніри" беруть його в оренду до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів. При цьому в контракті буде умова про обов'язковий викуп контракту гравця влітку 2020 року за 22 мільйони фунтів.

"Динамо" зазнало першої поразки у 2020 році

Київське "Динамо" провело черговий товариський матч на зборі в Туреччині. Команда Олексія Михайличенка програла "Хайдуку" з рахунком 0:1.

Окремо варто відзначити момент на 20-й хвилині зустрічі, коли Бущан парирував пенальті.

"Десна" підписала першого в історії клубу легіонера

У складі чернігівської "Десни" з’явився перший легіонер – контракт з клубом підписав гравець збірної Естонії Йоонас Тамм.

Центральний захисник вже приєднався до команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Контракт підписано за схемою 1,5+1.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Сенсація дня від 15-річної тенісистки, яка підніме Світоліну на 4 сходинку WTA

Цьогорічним відкриттям тенісного турніру Australian Open може по праву вважатися американка Корі Гауфф. Вона вже здійснила сенсацію на турнірі в Австралії.

У третьому колі Australian Open Гауфф випало грати з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою турніру Наомі Осакою. У першому сеті все вирішив єдиний брейк у восьмому геймі у виконані юної тенісистки. Обмінявшись брейками на початку другого сету, американка у сьомому геймі ще раз виграла подачу суперниці, що і допомогло взяти сет, а з ним і матч.

У свою чергу, Еліна Світоліна після оновлення рейтингу WTA вийде на четверте місце, посунувши Наомі Осаку.

УПЛ змінила в часі розіграш чемпіонату і Кубка України 2019/2020

На прохання тренерського штабу національної збірної України Прем'єр-ліга змінила в часі розіграш чемпіонату і Кубка України 2019/2020 без скасування плей-офф за участь в Лізі Європи.

Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі УПЛ сезону 2019/20 років. Відповідне рішення Загальних зборів учасників УПЛ було передано на розгляд Виконавчого комітету УАФ.

Нові подробиці допінг-скандалу Артема Бєсєдіна

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін приймав заборонені препарати не зумисно. Вина в тому, що футболіст провалив допінг-тест через клубного лікаря.

Такою інформацією на своїй сторінці в Instagram поділився український журналіст Олег Ящук. В той же час прізвище лікаря журналіст не уточнює.

Артем Мілевський забив у матчі проти "Маріуполя"

Футболісти клубу української Прем'єр-ліги "Маріуполь" зіграли внічию (2:2) з білоруською командою "Динамо" (Брест) на зборі в Туреччині.

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У складі "Маріуполя" рахунок на 22-й хвилині у матчі ударом з пенальті відкрив Андрій Кулаков. А вже на 36-й хвилині зрівняв цифри на табло український форвард чемпіонів Білорусі Артем Мілевський.

"Динамо" продасть Жерсона Родрігеса в Японію

24-річний форвард київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес найближчими днями перейде в один з японських клубів. Наразі назва клубу – невідома.

Спорт24 писав, що керівництву і тренерському штабу клубу набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.

Євген Селезньов забив у 4 матчі поспіль за "Бурсаспор"

Український форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у матчі 19-го туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини проти "Акхісару" – 0:1.

34-річний українець на 57-й хвилині забив єдиний гол у матчі та приніс перемогу "Бурсаспору". Однак, футболіст встиг відзначитися і негативно. На 88-й хвилині Селезньов отримав другий "гірчичник" і достроково покинув поле.

Жан Беленюк відсвяткував 29-річчя

Український борець греко-римського стилю та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк 24 січня відсвяткував своє 29-річчя. Про найцікавіші моменти з кар'єри Жана читайте у матеріалі Спорт24.